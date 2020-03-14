Агентство S&P підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі стабільним прогнозом. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, прогноз "стабільний" врівноважує ризики для сировинної економіки України через погіршення зовнішнього середовища та невизначеності щодо можливих змін політики після призначення нового уряду, а також більш сильні зовнішні позиції країни і поліпшення динаміки державного боргу.

Агентство може розглянути позитивне рейтингову дію протягом наступного року, якщо уряд досягне прогресу у своїй програмі реформ, зберігши при цьому колишні досягнення, включаючи незалежність Національного банку України (НБУ) як органу грошово-кредитного регулювання, так і регулятора фінансової системи.

"Ми вважаємо це критично важливим для уряду підтримання доступу до офіційного та комерційного фінансування за розумними ставками", - йдеться в повідомленні. Рейтинг також може бути підвищено, якщо зовнішня ліквідність України перевершить прогнози агентства.

З іншого боку, S&P може знизити рейтинг, якщо перебої з фінансуванням за пільговими програмами або на ринках капіталу протягом наступного року поставлять під сумнів здатність України забезпечити великі виплати в іноземній валюті.

"Такі збої можуть статися, якщо уряд відмовиться від ключових реформ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2019 року міжнародне агентство S&Ps Global Ratings підвищило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг України в іноземній і національній валюті з рівня "В-" до "В".

Зазначимо, в березні 2020 року агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги України в іноземній і національній валюті на рівні "B" з позитивним прогнозом.