Агентство S&P повысило рейтинг Киева

Фото: Standard & Poor's (www.standardandpoors.com)

Рейтинг повышен до странового уровня

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинг города Киева с уровня "В-" до "В" со "стабильным" прогнозом. Об этом сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении, ожидается, что столица Украины Киев полностью погасит долг перед центральным правительством после завершения строительства объектов инфраструктуры в 2020 году. Это позволит сократить прямой долг Киева на 50% к 2021 году.

Позитивное влияние на рейтинг Киева оказывают сильные показатели бюджета, поддерживаемые высокими темпами восстановления украинской экономики, и умеренный уровень долговой нагрузки. В то же время рейтинг Киева по-прежнему ограничен очень неустойчивой и централизованной украинской системой региональных (муниципальных) финансов. Слабая платежная культура города и дефолты по обязательствам в прошлом по-прежнему будет оказывать давление на рейтинг, считают в агентстве.

"Мы полагаем, что политическая нестабильность может повыситься в связи с возможной отставкой мэра Киева, Виталия Кличко, с должности главы городской государственной администрации и неопределенностью в отношении даты следующих местных выборов в 2020 году. Тем не менее, с нашей точки зрения, влияние этой ситуации на финансовые показатели будет ограниченным и не приведет к проблемам в том, что касается списания долга, поскольку соглашения между центральным правительством и администрацией зафиксированы в законе о бюджете и соответствующих постановлениях правительства", - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "В".

Отметим, в сентябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Украины до уровня "В".