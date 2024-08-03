Агентство S&P дало прогноз тривалості та наслідків війни для економки України

"Якщо економіка почне відновлюватися, то, враховуючи шкоду, завдану війною економіці України, ми не очікуємо, що реальний ВВП відновиться до довоєнного рівня в наш прогнозний період до 2027 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає агентство, реструктуризація боргу України відбувається на тлі значного економічного, зовнішнього та фіскального тиску, спричиненого російською військовою агресією. Райони, окуповані російськими військами, становлять близько 15% території України та 8-9% її довоєнного ВВП. Майже третина населення України перемістилася, а близько 15% залишили країну і тепер є біженцями.

"Незалежно від тривалості воєнних дій, пов'язані з ними ризики, ймовірно, збережуться протягом деякого часу", - додали аналітики агентства.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings тимчасово знизило рейтинг України до SD (вибірковий дефолт). Рейтинг буде підвищено після завершення реструктуризації боргу.