Агентство S&P дало прогноз длительности и последствий войны для экономки Украины

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает высокую степень неопределенности относительно масштабов, результатов и последствий российско-украинской войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.
"Если экономика начнет восстанавливаться, то, учитывая урон, нанесенный войной экономике Украины, мы не ожидаем, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в наш прогнозный период до 2027 года", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, реструктуризация долга Украины происходит на фоне значительного экономического, внешнего и фискального давления, вызванного российской военной агрессией. Районы, оккупированные российскими войсками, составляют около 15% территории Украины и 8-9% ее довоенного ВВП. Почти треть населения Украины переместились, а около 15% покинули страну и теперь являются беженцами.
"Независимо от продолжительности военных действий, связанные с ними риски, вероятно, сохранятся в течение некоторого времени", - добавили аналитики агентства.
Напомним, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings временно снизило рейтинг Украины до SD (выборочный дефолт). Рейтинг будет повышен после завершения реструктуризации долга.
Ранее международное агентство Fitch Ratings также снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга. Агентство прогнозирует очень затяжную войну России с Украиной и ожидает, что война продолжится в течение 2024 и в 2025 году в рамках ее текущих параметров.