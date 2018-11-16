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Агентство по розыску коррупционных активов будет сотрудничать с Европолом

Новости » Политика    16.11.2018 - 22:22
Агентство по розыску коррупционных активов будет сотрудничать с Европолом
Иллюстративное фото (europol.europa.eu)

Европол и АРМА будут обмениваться информацией о коррупционных активах

Европейский полицейский офис (Европол) включил в перечень компетентных органов Украины, которые сотрудничают с Офисом, Национальное агентство Украины по вопросам розыска и управления коррупционными активами (АРМА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Как отметили в пресс-службе, кроме обмена информацией, сотрудничество может включать обмен специальными знаниями, общими сведениями, результатами стратегического анализа, информации относительно процедур уголовных расследований, информации о методах предотвращения преступности, участие в учебных мероприятиях, а также предоставление консультаций и поддержки в отдельных уголовных расследованиях

"Включение АРМА в перечень компетентных органов для передачи информации от Европола в Украину и передачи информации в Украине, существенно расширит формат сотрудничества, будет способствовать обмену оперативной информацией в рамках уголовных производств и участия в совместных мероприятиях по расследованию значительно более широкого круга преступлений, обеспечит участие в анализе оперативных данных", - отметил председатель АРМА Антон Янчук.

Напомним, в 2017 году Украина ратифицировала соглашение с Европейским полицейским офисом об оперативном и стратегическом сотрудничестве. Целью соглашения является установление отношений сотрудничества между Украиной и Европолом для поддержки Украины и государств-членов Европейского Союза в предотвращении и борьбе с организованной преступностью, терроризмом и другими формами международной преступности.

Отметим, что в марте 2018 года Европейский совет утвердил на должности исполнительного директора этого правоохранительного органа ЕС руководительницу полиции Бельгии Катрин де Болле. Таким образом, Европол впервые возглавила женщина.

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