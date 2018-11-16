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Агентство з розшуку корупційних активів співпрацюватиме з Європолом

Новини » Політика    16.11.2018 - 22:22
Агентство з розшуку корупційних активів співпрацюватиме з Європолом
Ілюстративне фото (europol.europa.eu)

Європол і АРМА будуть обмінюватися інформацією щодо корупційних активів

Європейський поліцейський офіс (Європол) включив до переліку компетентних органів України, які співпрацюють з Офісом, Національне агентство України з питань розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АРМА.

Як зазначили в прес-службі, крім обміну інформацією, співробітництво може включати обмін спеціальними знаннями, загальними зведеннями, результатами стратегічного аналізу, інформацією щодо процедур кримінальних розслідувань, інформацією про методи запобігання злочинності, участь у навчальних заходах, а також надання консультацій та підтримки в окремих кримінальних розслідуваннях.

"Включення АРМА до переліку компетентних органів для  передачі інформації від Європолу до України і передачі інформації в Україні, суттєво розширить формат співпраці, сприятиме обміну оперативною інформацією в рамках кримінальних проваджень та участі у спільних заходах з розслідування значно ширшого кола злочинів, забезпечить участь в аналізі оперативних даних", - наголосив голова АРМА Антон Янчук.

Нагадаємо, у 2017 році Україна ратифікувала угоду з Європейським поліцейським офісом про оперативне та стратегічне співробітництво. Метою угоди є встановлення відносин співробітництва між Україною та Європолом для підтримки України та держав-членів Європейського Союзу в запобіганні і боротьбі з організованою злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності.

Відзначимо, що в березні 2018 року Європейська рада затвердила на посаді виконавчого директора цього правоохоронного органу ЄС керівницю поліції Бельгії Катрін де Болле. Таким чином, Європол уперше очолила жінка.

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