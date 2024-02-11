В Газе под штаб-квартирой ООН для помощи палестинским беженцам обнаружили тоннель ХАМАС

В городе Газа под зданием штаб-квартиры Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) найден замаскированный разведывательный тоннель ХАМАС. Террористы подключились к электросети штаб-квартиры и использовали офисы Агентства ООН для планирования и ведения боевых операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что в течение последних двух недель Силы обороны Израиля провели ряд рейдов на объектах палестинских террористов в северной и центральной частях Газы. В ходе рейдов в районах Шати и Тель аль-Хава на севере города было убито около 120 террористов ХАМАС и уничтожено 20 объектов инфраструктуры боевиков.

Во время спецоперации, израильские военные обнаружили шахту, ведущую к подземному тоннелю террористов. Он служил важным активом военной разведки ХАМАС и проходил под зданием центральной штаб-квартиры Агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) в Секторе Газа.

"Длина тоннеля составляет 700 метров, а глубина - 18 метров, в нем расположены несколько устойчивых ко взрыву дверей. Тоннель оснащен электросетью, подключенной к штаб-квартире UNRWA в Газе, то есть Агентство ООН обеспечивали тоннель электроэнергией", - говорится в сообщении.

Агентство Reuters сообщает, что в туннеле обнаружили офисное помещение с открытыми и опустошенными металлическими сейфами, а также обложенный плиткой туалет. Одна большая комната была заполнена компьютерными серверами, а другая - промышленными батареями.

По словам представителя ЦАХАЛа, ХАМАС успел эвакуироваться из тоннеля, обрезав коммуникационные кабели, которые проходили по подвалу штаб-квартиры UNRWA.

"Это - один из центральных командных пунктов разведки. Здесь располагалось одно из разведывательных подразделений ХАМАСа, которое руководило большинством боев", - рассказал агентству представитель ЦАХАЛа.

These findings were found within @UNRWA facilities:



Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA's main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o — Israel Defense Forces (@IDF) February 10, 2024

С учетом этих фактов, ЦАХАЛ провели рейд на центральную штаб-квартиру Агентства ООН, в которой расположены офисы различных гуманитарных и международных организаций.

В помещениях здания было найдено большое количество оружия, в том числе винтовки, боеприпасы, гранаты и взрывчатка. Обнаруженные разведданные и документы в кабинетах сотрудников UNRWA свидетельствуют, что эти помещения использовались террористами ХАМАС.

В UNRWA сообщили, что весь персонал покинул штаб-квартиру 12 октября - через пять дней после начала войны, поэтому "не может подтвердить либо иначе прокомментировать" выводы Сил обороны Израиля.

Война Израиля с палестинской группировкой ХАМАС

7 октября 2023 года боевики радикального палестинского исламского движения ХАМАС атаковали Израиль с территории Сектора Газа. Во время нападения террористы массово убивали и похищали военных и гражданских людей, параллельно обстреливая ракетами крупнейшие города страны. По официальным данным, в первые дни атаки боевики ХАМАСа убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа, которая продолжается до сих пор. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

Министерство иностранных дел Катара 1 февраля сообщило, что ХАМАС дал свое предварительное согласие на прекращение огня и соглашение об освобождении заложников. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и министр стратегических дел Израиля Рон Дермер обсудили соглашение, позволяющее освободить 136 заложников.

Однако на днях Нетаньяху отверг предложение ХАМАСа о прекращении огня для возвращения заложников и подчеркнул, что полная победа ЦАХАЛ в Секторе Газа уже близка.

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