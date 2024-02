В Газе под штаб-квартирой ООН для помощи палестинским беженцам обнаружили тоннель ХАМАС

Отмечается, что в течение последних двух недель Силы обороны Израиля провели ряд рейдов на объектах палестинских террористов в северной и центральной частях Газы. В ходе рейдов в районах Шати и Тель аль-Хава на севере города было убито около 120 террористов ХАМАС и уничтожено 20 объектов инфраструктуры боевиков.

Во время спецоперации, израильские военные обнаружили шахту, ведущую к подземному тоннелю террористов. Он служил важным активом военной разведки ХАМАС и проходил под зданием центральной штаб-квартиры Агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ на Ближнем Востоке (UNRWA) в Секторе Газа.

"Длина тоннеля составляет 700 метров, а глубина - 18 метров, в нем расположены несколько устойчивых ко взрыву дверей. Тоннель оснащен электросетью, подключенной к штаб-квартире UNRWA в Газе, то есть Агентство ООН обеспечивали тоннель электроэнергией", - говорится в сообщении.

Агентство Reuters сообщает, что в туннеле обнаружили офисное помещение с открытыми и опустошенными металлическими сейфами, а также обложенный плиткой туалет. Одна большая комната была заполнена компьютерными серверами, а другая - промышленными батареями.

По словам представителя ЦАХАЛа, ХАМАС успел эвакуироваться из тоннеля, обрезав коммуникационные кабели, которые проходили по подвалу штаб-квартиры UNRWA.

"Это - один из центральных командных пунктов разведки. Здесь располагалось одно из разведывательных подразделений ХАМАСа, которое руководило большинством боев", - рассказал агентству представитель ЦАХАЛа.

These findings were found within @UNRWA facilities:



Acting on ISA intelligence, the forces discovered a tunnel shaft near an UNRWA school, leading to an underground terrorist tunnel beneath UNRWA's main headquarters. The forces found electrical infrastructure inside the tunnel… pic.twitter.com/n5EWJpyI4o