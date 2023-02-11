Агентство Moody's дало прогноз тривалості війни та її впливу на економіку України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's у своєму базовому сценарії очікує, що російсько-українська війна буде затяжною, а економіка Україна зареєструє невелике скорочення реального ВВП на 2% у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства .

За прогнозом агентства, за цим послідує помірне відновлення економічної активності у 2024 році, яке буде зумовлене великомасштабною реконструкцією.

"Незважаючи на високий ступінь невизначеності розвитку військового конфлікту, у своєму базовому сценарії Moody's очікує збереження макроекономічної та фінансової стабільності", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають аналітики агентства, війна та викликане їй переміщення значної частини населення (близько 20% довоєнного населення) збільшили ризики для здоров'я та безпеки та обмежили доступ до основних послуг та житла. "Економічний спад, спричинений війною, призвів до значного зростання безробіття та бідності. Це позначатиметься на кредитоспроможності України протягом багатьох років, враховуючи великі фінансові потреби, які виникнуть у зв'язку з реконструкцією критично важливої інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

У той же час, структура варантів із прив'язкою до ВВП, випущених у рамках реструктуризації боргу у 2015 році, також становить фіскальний ризик у середньостроковій перспективі. Зокрема, при сценарії сильного зростання, викликаного відновленням, це може призвести до великих виплат інструментами.