Агентство Moody's дало прогноз продолжительности войны и ее влияния на экономику Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's в своем базовом сценарии ожидает, что российско-украинская война будет затяжной, а экономика Украина зарегистрирует небольшое сокращение реального ВВП на 2% в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства .

По прогнозу агентства, за этим последует умеренное восстановление экономической активности в 2024 году, которое будет обусловлено крупномасштабной реконструкцией.

"Несмотря на высокую степень неопределенности развития военного конфликта, в своем базовом сценарии Moody's ожидает сохранения макроэкономической и финансовой стабильности", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, война и вызванное ей перемещение значительной части населения (около 20% довоенного населения) увеличили риски для здоровья и безопасности и ограничили доступ к основным услугам и жилью. "Экономический спад, вызванный войной, привел к значительному росту безработицы и бедности. Это будет сказываться на кредитоспособности Украины в течение многих лет, учитывая большие финансовые потребности, которые возникнут в связи с реконструкцией критически важной инфраструктуры", - говорится в в сообщении.

В то же время, структура варрантов с привязкой к ВВП, выпущенных в рамках реструктуризации долга в 2015 году, также представляет фискальный риск в среднесрочной перспективе. В частности, при сценарии сильного роста, вызванного восстановлением, это может привести к большим выплатам по инструментам.