Агентство Fitch знизило рейтинг США, у Білому домі відповіли

За даними агентства, зниження рейтингу викликане очікуванням погіршення фіскальної ситуації в найближчі три роки, високим борговим навантаженням та збереженням загрози рецесії Федеральної резервної системи.

Також серед факторів зниження зазначається "погіршення керованості протягом останніх двох десятиліть", що показали протиріччя щодо ліміту держборгу та прийняття рішень з цього приводу в останню хвилину.

У спеціальній заяві Білого дому йдеться, що адміністрація США не погоджується з рішенням Fitch. "Модель рейтингів, що використовується Fitch, впала при президенті Трампі, а потім покращилася при президенті Байдені, і вона кидає виклик реальності, знижуючи рейтинг США в момент, коли президент Байден досяг найсильнішого відновлення великої економіки у світі", - сказано в заяві.

Міністр фінансів США Джанет Єллен також висловила незгоду з висновками агентства.

"Зміна, про яку оголосили у Fitch, є довільною, вона спирається на застарілі дані", - зазначила міністр фінансів.

Загроза дефолту у США

Сенат США 2 червня ухвалив закон про призупинення обмеження боргу США та обмеження державних видатків до виборів 2024 року, що дозволило уникнути першого в історії Сполучених Штатів дефолту.

За даними Міністерства фінансів, він міг статися вже 5 червня, адже уряд не міг би фінансувати виконання зобов'язань.

Незабаром після цього агентство Fitch попередило США, що все ще може знизити кредитний рейтинг країни, оскільки повторні політичні протистояння щодо ліміту запозичень федерального уряду знижують довіру до них у фіскальних та боргових питаннях.