Агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингу "Нафтогаза"

Как отмечается в сообщении, пересмотр прогноза последовал за изменением прогноза суверенного рейтинга Украины на "позитивный", что отражает сильные связи компании с государством.

Агентство прогнозирует, что ликвидность окажется компании под давлением из-за ожидаемых высоких капиталовложений, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу для остановки спада добычи природного газа.

Агентство считает, что предполагаемые среднегодовые капиталовложения в размере 1 млрд долларов, в основном, на поддержание уровня добычи и в более долгосрочной перспективе для удовлетворения внутреннего спроса увеличат потребности в финансировании.

"Нафтогаз" планирует увеличить свою ресурсную базу за счет разведки новых месторождений, разработки новых проектов, особенно украинской части шельфа Черного моря, и начать на шельфе геологоразведку в 2021 году, отмечет агентство.

По данным Fitch Ratings, остаток денежных средств на конец 2020 года составлял 37 млрд гривен (1,3 млрд долларов), номинированных в иностранной валюте, что снижает валютный риск, хотя агентство ожидает, что остаток денежных средств сократится. При этом снижение курса гривны по отношению к основным валютам может привести к значительному ухудшению финансового положения.