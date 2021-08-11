Агентство Fitch поліпшило прогноз по рейтингу "Нафтогазу"

Як наголошується в повідомленні, перегляд прогнозу послідував за зміною прогнозу суверенного рейтингу України на "позитивний", що відображає сильні зв'язки компанії з державою.

Агентство прогнозує, що ліквідність опиниться компанії під тиском через очікувані високі капіталовкладення, оскільки "Нафтогаз" інвестує у свою ресурсну базу для зупинки спаду видобутку природного газу.

Агентство вважає, що передбачувані середньорічні капіталовкладення в розмірі 1 млрд доларів, в основному, на підтримку рівня видобутку і в більш довгостроковій перспективі для задоволення внутрішнього попиту збільшать потреби у фінансуванні.

"Нафтогаз" планує збільшити свою ресурсну базу за рахунок розвідки нових родовищ, розробки нових проектів, особливо української частини шельфу Чорного моря, і почати на шельфі геологорозвідку у 2021 році, зазначає агентство.

За даними Fitch Ratings, залишок грошових коштів на кінець 2020 року становив 37 млрд гривень (1,3 млрд доларів), номінованих в іноземній валюті, що знижує валютний ризик, хоча агентство очікує, що залишок грошових коштів скоротиться. При цьому зниження курсу гривні по відношенню до основних валют може призвести до значного погіршення фінансового становища.