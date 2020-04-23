Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингу Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу Украины с "позитивного" до "стабильного" и подтвердило рейтинг дефолта эмитента на уровне "B". Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, пересмотр прогноза Украины на "стабильный" отражает значительное влияние пандемии COVID-19 на экономический рост и финансы. Повышенные макроэкономические и фискальные риски, связанные с этим беспрецедентным глобальным шоком, частично нивелируют все достижения Украины в последние годы в области снижения долговой нагрузки, нормализации перспектив роста после геополитических и экономических кризисов 2014-2015 годов.

Fitch прогнозирует, что экономика Украины сократится на 6,5% в 2020 году по сравнению с ростом 3,2% в 2019 году, что будет отражать пандемический шок COVID-19 для мировой экономики, меры сдерживания и более слабую валюту, влияющую на инвестиции и частное потребление. Потреблению также будет препятствовать ожидаемое сокращение частных денежных переводов (7,8% ВВП в 2019 году).

Шок будет частично смягчен низкой зависимостью Украины от туризма, относительно более диверсифицированным товарным экспортом и более низкими международными ценами на нефть, учитывая статус чистого импортера.

Агентство ожидает, что экономика восстановится до 3,5% в 2021 году, в соответствии со среднесрочным прогнозом роста для Украины. При этом агентство отмечает существенные риски прогнозов, учитывая неопределенность в отношении масштабов и продолжительности вспышки коронавируса.

Напомним Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает падения мировой экономики на 1,9% в 2020 году. При этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.