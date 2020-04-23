Агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингу України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз по довгостроковому рейтингу України з "позитивного" до "стабільного" і підтвердило рейтинг дефолту емітента на рівні "B". Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні, перегляд прогнозу України на "стабільний" відображає значний вплив пандемії COVID-19 на економічне зростання і фінанси. Підвищені макроекономічні та фіскальні ризики, пов'язані з цим безпрецедентним глобальним шоком, частково нівелюють всі досягнення України в останні роки в області зниження боргового навантаження, нормалізації перспектив зростання після геополітичних та економічних криз 2014-2015 років.

Fitch прогнозує, що економіка України скоротиться на 6,5% у 2020 році порівняно зі зростанням 3,2% у 2019 році, що буде відображати пандемічний шок COVID-19 для світової економіки, заходи стримування і більш слабку валюту, що впливає на інвестиції і приватне споживання. Споживанню також буде перешкоджати очікуване скорочення приватних грошових переказів (7,8% ВВП в 2019 році).

Шок буде частково пом'якшений низькою залежністю від туризму, відносно більш диверсифікованим товарним експортом і більш низькими міжнародними цінами на нафту, враховуючи статус чистого імпортера.

Агентство очікує, що економіка відновиться до 3,5% у 2021 році, згідно з середньостроковим прогнозом зростання для України. При цьому агентство зазначає суттєві ризики прогнозів, враховуючи невизначеність щодо масштабів і тривалості спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує падіння світової економіки на 1,9% у 2020 році. При цьому ВВП США, єврозони та Великобританії знизиться на 3,3%, 4,2% і 3,9% відповідно.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 7,7% у 2020 році і відновлювальне зростання на 3,6% у 2021 році.