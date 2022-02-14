Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам семи украинских городов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогнозу по рейтингам семи украинских городов "позитивного" на "стабильный". Долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте подтверждены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.
Пересмотр прогноза последовал за недавним аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу Украины, который был ухудшен с "позитивного" до "Стабильного".
Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги городу Днепр, Харьков, Киев, Львов, Мариуполь, Николаев и Одесса ограничиваются суверенными рейтингами.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз долгосрочного рейтинга Украины в валюте с "положительного" на "стабильный" из-за российской эскалации.