Агентство Fitch ухудшило прогноз по рейтингам семи украинских городов

Пересмотр прогноза последовал за недавним аналогичным рейтинговым действием по суверенному рейтингу Украины, который был ухудшен с "позитивного" до "Стабильного".

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги городу Днепр, Харьков, Киев, Львов, Мариуполь, Николаев и Одесса ограничиваются суверенными рейтингами.