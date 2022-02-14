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Агентство Fitch погіршило прогноз по рейтингах семи українських міст

Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз по рейтингах семи українських міст" позитивного "на"стабільний". Довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті підтверджені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентство.

Перегляд прогнозу послідував за недавньою аналогічною рейтинговою дією по суверенному рейтингу України, який був погіршений з "позитивного"до " стабільного".

Як відзначається в повідомленні агентства, рейтинги місту Дніпро, Харків, Київ, Львів, Маріуполь, Миколаїв і Одеса обмежуються суверенними рейтингами.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу України у валюті з "позитивного" на "стабільний" через російську ескалацію.

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