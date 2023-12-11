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Агентство Fitch спрогнозувало перебіг російсько-української війни у 2024 році

Україна, Понеділок 11 грудня 2023 14:00
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Агентство Fitch спрогнозувало перебіг російсько-української війни у 2024 році Фото: Війна між Росією та Україною у 2024 році триватиме у тих самих параметрах (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings очікує, що війна між Росією та Україною триватиме протягом 2024 року у її нинішніх широких параметрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"На нашу думку, Україна все ще має деяку стратегічну військову перевагу, підкріплену твердою рішучістю та військовою підтримкою Заходу, але її контрнаступ поки що приніс обмежені результати, і в нашому центральному сценарії перевага недостатня для рішучого досягнення цілей", - йдеться у повідомленні.

Аналітики агентства також вважають, що немає політично обґрунтованих поступок, які могли б призвести до припинення війни шляхом переговорів, що потенційно може призвести до дуже затяжного конфлікту.

"У більш довгостроковій перспективі ми очікуємо на деяку форму врегулювання, але вважаємо "заморожений конфлікт" більш вірогідним, ніж стійка мирна угода, принаймні на значний період", - йдеться у прогнозі.

Очікування

Національний банк України та Кабінет міністрів припускають суттєве зниження "безпекових ризиків" на початку 2025 року. Раніше очікувалося, що це станеться в середині 2024 року.

Базовий сценарій жовтневого макропрогнозу НБУ побудований на консервативнішому, ніж у попередніх прогнозах, припущенні: "очікується збереження високих безпекових ризиків до кінця 2024 року", тоді як ще в липні НБУ припускав їхнє суттєве зниження в середині наступного року.

Крім того, проект бюджету до другого читання поданий з "урахуванням зміни припущення тривалості війни (впродовж 2024 року)". У вересні Кабінет міністрів очікував значне зниження "безпекових ризиків" у другій половині 2024 року.

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