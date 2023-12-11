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Агентство Fitch спрогнозировало ход российско-украинской войны в 2024 году

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 14:00
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Агентство Fitch спрогнозировало ход российско-украинской войны в 2024 году Фото: Война между Россией и Украиной в 2024 году будет продолжаться в тех же параметрах (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings ожидает, что война между Россией и Украиной будет продолжаться в течение 2024 года в ее нынешних широких параметрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"По нашему мнению, Украина все еще имеет некоторое стратегическое военное преимущество, подкрепленное твердой решимостью и военной поддержкой Запада, но ее контрнаступление пока принесло ограниченные результаты, и в нашем центральном сценарии превосходство недостаточно для решительного достижения целей", - говорится в сообщении.

Аналитики агентства также считают, что отсутствуют политически обоснованные уступки, которые могли бы привести к прекращению войны путем переговоров, что потенциально может привести к очень затяжному конфликту.

"В более долгосрочной перспективе мы ожидаем некоторой формы урегулирования, но считаем "замороженный конфликт" более вероятным, чем устойчивое мирное соглашение, по крайней мере, на значительный период", - говорится в прогнозе.

Ожидания

Напомним, Национальный банк Украины и Кабинет министров предполагают существенное снижение "рисков безопасности" в начале 2025 года. Раньше ожидалось, что это произойдет в середине 2024 года.

Базовый сценарий октябрьского макропрогноза НБУ построен на более консервативном, чем в предыдущих прогнозах, предположении: "ожидается сохранение высоких рисков безопасности до конца 2024 года", тогда как еще в июле НБУ предполагал их существенное снижение в середине следующего года.

Кроме того, проект бюджета ко второму чтению представлен с "учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года)". В сентябре Кабинет министров ожидал значительного снижения "рисков безопасности" во второй половине 2024 года.

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