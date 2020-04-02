Агентство Fitch спрогнозировало глубину экономического кризиса

Глубокая глобальная рецессия в 2020 году теперь является базовым прогнозом Международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Об этом говорится в сообщении агентства.

Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда пересмотра прогнозов агентства. Теперь Fitch ожидает падения мировой экономики на 1,9% в 2020 году. При этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно. Восстановление Китая после спада в квартале 2020 года будет резко ограничено глобальной рецессией, и его годовой рост будет ниже 2%.

Базовый прогноз агентства не предусматривает возвращения экономик США и Европы к уровням до вирусного кризиса до конца 2021 года

В Fitch считают, что ограничения могут сократить ВВП в ЕС и США на 7-8%, или на 28-30% в годовом исчислении, во втором квартале. "Это беспрецедентное падение ВВП в мирное время на четверть похоже на то, что, как мы сейчас оцениваем, произошло в Китае в первом квартале 2020 года.

По оценкам Fitch, политика блокирования, применяемая для контроля распространения вируса, оказывает мгновенное и драматическое влияние на повседневную экономическую активность. Общенациональные блокировки, по-видимому, снижают ежедневную активность примерно на 20% от нормального уровня. Влияние на ВВП будет зависеть от продолжительности блокировки.

Прямое влияние политики блокировки далее распространяется по нескольким каналам. Наиболее заметным был резкий спад на рынке труда, особенно в США и Канаде, где еженедельные данные по новым заявкам на пособие по безработице побили все рекорды. Агентство ожидает, что безработица в США достигнет пика на уровне 10% во втором квартале 2020 года. Компании также могут сократить капитальные вложения, а потребители резко сократит свои расходы. Это будет усугубляться падением цен на акции.

Рост доходности корпоративных облигаций и облигаций на развивающихся рынках приводит к ужесточению условий глобального финансирования, а укрепление доллара и падение цен на сырьевые товары еще больше осложнят рост на развивающихся рынках. Fitch снижает прогноз цены нефти на 2020 год (среднегодовой показатель по Brent) до 35 долларов за баррель.

Огромные пакеты налоговых стимулов были объявлены во многих странах с 10% ВВП в США и около 5% в Германии и Великобритании.

В разгар кризиса в области здравоохранения более высокие государственные расходы могут сыграть важную роль в смягчении падения активности, однако они вряд ли смогут существенно стимулировать рост, пока кризис в области здравоохранения не утихнет.

Исходя из предположения, что кризис здравоохранения ослабнет во второй половине 2020, прогнозируется заметное восстановление роста. Снятие мер по блокировке должно привести к дискретному скачку активности - как это сейчас наблюдается в Китае. Стимулы макроэкономической политики также должны способствовать восстановлению роста. Однако масштабы потерь не предвещает того, что ВВП вернется на прежний уровень до конца 2021 года.

Напомним, в обновленном прогнозе экономического и социального развития Украины на 2020 год, который утвердило правительство, вместо ожидаемого роста на 3,7% заложено падение ВВП в 2020 году на 3,9%.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на негативный прогноз по банковскому сектору семи постсоветских стран, включая Украину.