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Fitch Ratings ухудшило прогноз по банковскому сектору Украины

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 13:47
Fitch Ratings ухудшило прогноз по банковскому сектору Украины
Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)

Снижение экономической активности негативно влияет на банки

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на негативный прогноз по банковскому сектору семи постсоветских стран, включая Украину. Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, экономическое давление, вызванное распространением коронавируса, негативно влияет на банки Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, России и может привести к негативным рейтинговым действиям.

При этом степень давления на банки будет зависеть от степени и продолжительности экономического спада, конкретных рисков для национальной экономики и внешних финансов (например, от снижения цен на нефть, доходов от туризма или денежных переводов), политических мер национальных властей и отдельных банков.

Качество корпоративных активов в регионе снизится из-за снижения экономической активности и высокой долларизации кредитов, поскольку обменные курсы оказываются под давлением. Это добавит еще большие проблемы на некоторых рынках, в частности в Украине, Казахстане, Беларуси и Азербайджане, отмечают аналитики.

Агентство прогнозирует, что ставки по депозитам банков будут умеренно расти по мере ослабления доверия к национальным валютам.

Отметим, в марте 2020 года агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B" с позитивным прогнозом.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки.

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