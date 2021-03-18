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Агентство Fitch різко поліпшило прогноз світових цін на нафту

Новость на русском → Четвер 18 березня 2021 12:11
Агентство Fitch різко поліпшило прогноз світових цін на нафту Фото: Fitch Ratings (fitchratings.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз середньорічної ціни нафти марки Brent у 2021 році до 58 доларів за барель. У грудні минулого року агентство чекало 45 доларів за барель.

Про це йдеться у випуску Global Economic Outlook (GEO) агентства за березень 2021 року.

Крім того, Fitch поліпшило прогноз на 2022 рік до 53 доларів за барель з 50 доларів.

Відскік відображає більш сильне, ніж очікувалося, відновлення попиту, узгоджене скорочення пропозиції з боку ОПЕК і різке падає видобуток сланцю в США, відзначають в агентстві.

Швидке відновлення в Китаї також підтримало ціни на метали, і Fitch очікує зростання цін на залізну руду до 125 доларів за тонну, що на 16% більше, ніж у 2020 році.

Агентство Fitch різко поліпшило прогноз світових цін на нафту

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило прогноз зростання світової економіки в 2021 році до 6,1%. У грудні минулого року агентство очікував зростання на 5,3%.

Зазначимо, світові ціни на нафту досягли 60 доларів за барель - рівня, який спостерігався рік тому, до початку пандемії COVID-19. Аналітики вважають подорожчання дещо передчасним.

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