Агентство Fitch прогнозирует одобрение новой программы МВФ для Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что Украина получит окончательное одобрение Совета директоров МВФ новой программы в первом полугодии 2020 года, однако не исключает и задержки. Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch Ratings ожидает, что продолжение сотрудничества с МВФ в рамках новой многолетней программы поможет поддержать устойчивое снижение рисков рефинансирования за счет облегчения доступа к дополнительному внешнему финансированию (официальному и рыночному), укреплению макрофинансовой стабильности и устойчивости бюджета.

Как отмечают аналитики агентства, Украина добилась значительного прогресса в законодательном одобрении ряда реформ, которые, если они будут эффективно реализованы, могли бы помочь устранить структурные недостатки, которые влияют на перспективы роста и качество институтов.

По мнению агентства, новое правительство Дениса Шмыгаля должно обеспечить плавный переход в переговорном процессе о новой программе с МВФ и укрепить доверие к приверженности администрации президента Владимира Зеленского проведению реформ.

Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ остается ключевым фактором для получения макрофинансовой помощи ЕС, потенциального нового многостороннего финансирования и постоянного доступа к внешним рынкам на выгодных условиях.

Напомним, министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом заявил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Отметим, представитель МВФ Джерри Райс 13 февраля заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) продолжает диалог с властями Украины по новой программе расширенного финансирования (EFF) на 5,5 млрд долларов.