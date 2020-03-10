Агентство Fitch прогнозує схвалення нової програми МВФ для України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує, що Україна отримає остаточне схвалення Ради директорів МВФ нової програми в першому півріччі 2020 року, однак не виключає і затримки. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Fitch Ratings очікує, що продовження співпраці з МВФ у рамках нової багаторічної програми допоможе підтримати стійке зниження ризиків рефінансування за рахунок полегшення доступу до додаткового зовнішнього фінансування (офіційного і ринкового), зміцненню макрофінансової стабільності і стійкості бюджету.

Як відзначають аналітики агентства, Україна досягла значного прогресу в законодавчому схваленні низки реформ, які, якщо вони будуть ефективно реалізовані, могли б допомогти усунути структурні недоліки, які впливають на перспективи зростання і якість інститутів.

На думку агентства, новий уряд Дениса Шмигаля має забезпечити плавний перехід в переговорному процесі про нову програму з МВФ і зміцнити довіру до прихильності адміністрації президента Володимира Зеленського проведення реформ.

Fitch вважає, що продовження взаємодії з МВФ залишається ключовим фактором для отримання макрофінансової допомоги ЄС, потенційного нового багатостороннього фінансування та постійного доступу до зовнішніх ринків на вигідних умовах.

Нагадаємо, міністр фінансів Ігор Уманський під час зустрічі з постійним представником МВФ в Україні Йостой Люнгманом заявив, що безумовним пріоритетом для України є продовження активної співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Зазначимо, представник МВФ Джеррі Райс 13 лютого заявив, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) продовжує діалог з владою України за новою програмою розширеного фінансування (EFF) на 5,5 млрд доларів.