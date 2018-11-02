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Агентство Fitch підвищило рейтинг "Укрзалізниці"

Новини » Фінанси    02.11.2018 - 14:39
Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)
Фото: Fitch Ratings (flickr.com/solvencyiiwire)

Рейтинг підвищено до рівня країнного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило рейтинг ПАТ "Укрзалізниця" до рівня "В-" з "CCC/RD" зі стабільним прогнозом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію агентства.

Як зазначили в агентстві, оновлення рейтингу в національній валюті послідувало за реструктуризацією більшості місцевих боргових зобов'язань компанії. Крім того, відзначається той факт, що уряд ввів мораторій на обслуговування заборгованості "Донецької залізниці".

"Укрзалізниця" у травні 2013 року розмістила п'ятирічні єврооблігації на 500 млн доларів. У березні 2016 року "Укрзалізниця" реструктуризувала єврооблігації, пролонгувавши їх до вересня 2021 року.

Нагадаємо, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" стабільним прогнозом. Рейтингова дія послідувала за випуском євробондів на 2 млрд доларів.

Зазначимо, що Рахункова палата планує провести аудит в "Укрзалізниці". У Рахунковій палаті підозрюють керівництво "Укрзалізниці" в масштабній корупції.

Рівень рейтингу RD означає, що емітент не провів своєчасні платежі, допустивши частковий дефолт.

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