Агентство Fitch повысило рейтинг Украины

Долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Украины международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило до уровня В с уровня В-. Прогноз по рейтингу позитивный, передает РБК-Украина со ссылкой на Fitch.

Сообщается, что Украина продемонстрировала "своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность".

Кроме того, избежание периода политической нестабильности удалось благодаря проведенным досрочным парламентским выборам, что также позитивно повлияло на динамику и позволило подняться в рейтинге.

Fitch заявляет, что ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности Украины, поскольку она взаимодействует с международными финансовыми организациями, а новое правительство заявило о приверженности структурным реформам.

В частности, Fitch называет премьер-министра Алексея Гончарука и его Кабмин "технократическим, прозападным и реформистским правительством".

"Высокий уровень поддержки президента Владимира Зеленского и его команды дают политикам уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы", - отметили в агентстве.

Fitch ожидает к концу 2019 года снижения госдолга до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий). Прогнозируется, что к 2021 году госдолг достигнет 44,4% ВВП.

Напомним, недавно японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две ступени с CCC+ до B, прогноз - стабильный.