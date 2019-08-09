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Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины

Новости » Экономика    09.08.2019 - 11:46
Японское агентство повысило кредитный рейтинг Украины
Иллюстративное фото (pixabay com)

Рейтинг повышен сразу на два пункта

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две ступени с CCC+ до B, прогноз - стабильный. Об этом сообщается на сайте агентства.

Как отмечается в сообщении, экономика Украины экономика продолжает восстанавливаться, а фискальная позиция улучшилась. Достижению экономической стабилизации способствовала фискальная дисциплина, а также денежно-кредитная политика, ориентированная на контроль над инфляцией.

В агентстве считают, что экономика Украины в основном продолжит восстанавливаться, а инфляция продолжит замедляться благодаря действиям Национального банка.

"R&I положительно оценивает действие центрального банка по приоритетности ценовой стабильности, которая будет способствовать стабилизации экономики", - говорится в сообщении.

Japan Rating and Investment Information, Inc. предоставляет такие услуги, как кредитные рейтинги, исследование и анализ финансовых рынков и рынков капитала, исследования и анализ управления активами, оценка эффективности и консультации по вопросам управления пенсионными фондами, анализ и оценка финансов и кредитоспособности.

Следует отметить, что для подавляющего большинства инвесторов имеют значение только рейтинги трех международных агентств: Moody's, Standard & Poor's и Fitch Ratings.

Напомним, в апреле 2019 года Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило о рисках для кредитного рейтинга Украины, если национализированный ПриватБанк будет возвращен Игорю Коломойскому.

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