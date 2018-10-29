Агентство Fitch подтвердило рейтинги ПриватБанка

Фото: Приватбанк (УНИАН)

Рейтинги ПриватБанка находятся на уровне страновых рейтингов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг риска дефолта "ПриватБанка" на уровне "B-" со стабильным прогнозом, а также рейтинг устойчивости банка на уровне "B-". Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, рентабельность банка в последнее время улучшилась в связи с быстрым восстановлением бизнеса кредитных карт в первом полугодии 2018 года. Банк также сократил расходы, а чистая процентная маржа выросла до 6%.

Однако большая часть процентных доходов получена от государственных облигаций и банку по-прежнему необходимо создать линейку прибыльных и устойчивых продуктов в своем розничном бизнесе. По данным Fitch, около 60% активов банка приходятся на государственные облигации.

В агентстве Fitch также прогнозируют длительный судебный процесс с держателями евробондов банка на 375 млн долларов, которые были принудительно конвертированы в капитал "ПриватБанка" во время его национализации в декабре 2016 года.

Напомним, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" стабильным прогнозом. Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в июне 2018 года Министерство финансов Украины одобрило стратегию развития "ПриватБанка" до 2022 года. Согласно с утвержденными показателями, в 2022 году банк планирует получить 8,4 млрд гривен чистой прибыли и будет готов к приватизации.