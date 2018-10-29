Агентство Fitch підтвердило рейтинги Приватбанку

Фото: Приватбанк (УНІАН)

Рейтинги Приватбанку на рівні країнових рейтингів України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг ризику дефолту "ПриватБанку" на рівні "B-" зі стабільним прогнозом, а також рейтинг стійкості банку на рівні "B-". Про це передає РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Як наголошується в повідомленні, рентабельність банку останнім часом покращилася у зв'язку з швидким відновленням бізнесу кредитних карт у першому півріччі 2018 року. Банк також скоротив витрати, а чиста процентна маржа зросла до 6%.

Однак більша частина процентних доходів отримана від державних облігацій і банку необхідно створити лінійку прибуткових і стійких продуктів у своєму роздрібному бізнесі, наголосили в агентстві. За даними Fitch, близько 60% активів банку припадають на державні облігації.

В агентстві Fitch також прогнозують тривалий судовий процес з утримувачами євробондів банку на 375 млн доларів, які були примусово конвертовані в капітал "ПриватБанку" під час його націоналізації в грудні 2016 року.

Нагадаємо, Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" стабільним прогнозом. Рейтингова дія послідувала за випуском євробондів на 2 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні 2018 року Міністерство фінансів України схвалило стратегію розвитку "ПриватБанку" до 2022 року. Згідно з затвердженими показниками, у 2022 році банк планує отримати 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до приватизації.