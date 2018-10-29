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Агентство Fitch підтвердило рейтинг України

Новини » Економіка    29.10.2018 - 11:35
Фото: Fitch Ratings (flickr.com/bertransk)
Фото: Fitch Ratings (flickr.com/bertransk)

Рейтингова дія послідувала за випуском євробондів на 2 млрд доларів

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B-" зі стабільним прогнозом. Про це передає РБК-Україна з посиланням повідомлення агентства.

Як наголошується в повідомленні, негативний вплив на рейтинги України вчиняє слабка зовнішня ліквідність, високі потреби у зовнішньому фінансуванні, обумовлені погашенням суверенних зовнішніх боргів, слабкий банківський сектор, недосконалість інститутів, геополітичніх та політичні ризики.

У той же час позитивний вплив на рейтинги вчиняє посилення макроекономічної стабільності, скорочення державного боргу і збереження міжнародної підтримки.

"Співпраця України з МВФ, яка продовжується,  має пом'якшити короткострокові фінансові ризики, пов'язані із зростанням виплат з погашення суверенних боргів з початку 2019 року під час виборів 2019 року", - йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, 26 жовтня Міністерство фінансів оголосило про випуск єврооблігацій: п'ятирічних на суму 750 млн доларів і десятирічних на 1,250 млрд доларів. На 5-річні облігації будуть нараховуватися відсотки за ставкою 8,994% річних, 10-річні - 9,750%. Розрахунки по новому випуску повинні відбутися 1 листопада 2018 року.

Відзначимо, 19 жовтня 2018 року, Міжнародний валютний фонд і влади України досягли домовленості на рівні фахівців Фонду щодо нової програми у форматі stand-by у розмірі 3,9 млрд доларів. Програма тривалістю 14 місяців замінить затверджену в березні 2015 року програму розширеного фінансування, яка закінчується в березні 2019 року. Угоду про 3,9 млрд доларів кредиту затвердять після ухвалення держбюджету України на 2019 рік.

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