Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины

Об этом говорится в сообщении агентства .

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.

В то же время Fitch напоминает о слабых показателях корпоративного управления, высокой степени законодательного и судебного риска для реализации политики и низкой внешней ликвидности по сравнению с большими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.

Стабильный прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжения макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока, говорится в сообщении.