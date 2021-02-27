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Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины

Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.

В то же время Fitch напоминает о слабых показателях корпоративного управления, высокой степени законодательного и судебного риска для реализации политики и низкой внешней ликвидности по сравнению с большими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.

Стабильный прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжения макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока, говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Отметим, в сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

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