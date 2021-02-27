Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг України на рівні "B". Прогноз по рейтингу залишається "стабільним".

Про це йдеться в повідомленні агентства .

Як наголошується в повідомленні агентства, рейтинги України відображають надійну основу макроекономічної політики, яка підтримує відносно високий ступінь стійкості до шоку, спричиненого коронавірусом.

Водночас Fitch нагадує про слабкі показники корпоративного управління, високого ступеня законодавчого і судового ризику для реалізації політики і низькою зовнішньою ліквідності у порівнянні з більшими вимогами з обслуговування суверенного зовнішнього боргу.

Стабільний прогноз відображає очікування поступової бюджетної консолідації і продовження макроекономічної політики, яка допомогла зберегти загальну стабільність у зовнішніх фінансах під час минулорічного шоку, йдеться в повідомленні.