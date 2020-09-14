S&P подтвердило рейтинги Украины

Фото: Standard & Poor's (standardandpoors.com)

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Краткосрочный рейтинг Украины также подтвержден на уровне "B".

Аналитики аагентства отмечают, что положительное влияние на суверенные рейтинги оказывают такие факторы как:

повышение качества макроэкономической политики с 2015 года;

увеличение валютных резервов;

продолжение программы реформ, которое обеспечивает правительству страны доступ к заимствованиям на рынках капитала, а также к финансированию на льготных условиях, предоставляемому международными финансовыми институтами.

В то же время S&P отмечает, что пока не ясно, как недавние изменения в управлении Национального банка Украины (НБУ) повлияют на независимость центробанка, денежно-кредитную политику и отношения Украины с ключевыми кредиторами.

В агентстве отмечают, что могут как повысить, так и понизить рейтинги Украины в следующем году.

"Мы можем снизить рейтинги страны, если перебои с финансированием с помощью льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга", - сообщили в S&P.

Повышение рейтингов в течение ближайшего года возможно, если эксперты агентства сочтут, что консолидация бюджета будет проводиться более быстрыми темпами, чем прогнозируется в настоящее время.

"Это может произойти в результате усиления темпов восстановления экономики. Позитивное влияние на рейтинги Украины также может оказать улучшение показателей внешней ликвидности до уровней, превышающих наши ожидания", - отметили в S&P.

В агентстве ожидают, что ВВП страны снизится на 6% в 2020 году и вырастет на 4% - в 2021 году.

"В 2020 году экономика Украины сократится на 6%, прежде чем в 2021 году начнется восстановление за счет внутреннего спроса", - говорится в сообщении агентства.

В то же время S&P прогнозирует рост экономики Украины в 2022-2023 годах на 3% ежегодно.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Также Fitch Ratings улучшило прогноз по размеру международных резервов Украины в 2020 году до 27,4 млрд долларов.