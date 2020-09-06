Агентство Fitch назвало сроки получения Украиной траншей МВФ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует получение Украиной транша от Международного валютного фонда на 0,7 млрд долларов по программе Stand-By до конца года. Еще один транш на 1,2 млрд долларов ожидается в 2021 году.

Об этом говорится в сообщении агентства.

Fitch считает, что продолжение взаимодействия с МВФ является ключевым для Украины для сохранения доступа к внешнему финансированию. Однако риски реализации программы SBA МВФ значительны, учитывая плохую репутацию Украины в предыдущих программах и потенциальными судебными решениями и законодательными инициативами, которые приводят к отмене реформ.

По мнению анилитиков Fitch, неожиданные и частые изменения в правительстве в начале года, особенно те, которые связаны с ключевыми экономическими постами, такими как министр финансов, и политическое давление на НБУ, приведшее к отставке главы центробанка в июле, создают политическую неопределенность.

"Помимо подрыва с трудом заработанной доверия к политике, снижение независимости центрального банка может привести к обратному движению в макроэкономической стабильности и стабильности финансового сектора, ограничить доступ к внешнему финансированию и повысить уязвимость Украины к потрясениям", - говорится в сообщении агентства.

По оценкам Fitch, Украина удовлетворила почти 68% своих потребностей в бюджетном финансировании на 2020 год в размере 23,5 млрд долларов. Доступная внутренняя ликвидность и государственные денежные средства позволяют удовлетворить остающиеся потребности в финансировании, что, в свою очередь, зависит от темпов исполнения расходов.

Потребности Украины во внешнем финансировании снизились по сравнению с предыдущими годами (35% международных резервов), несмотря на крупные выплаты по долгу, что отражает более высокие международные резервы и прогнозируемый профицит счета текущих операций (2,5% ВВП) в 2020 году благодаря достаточно устойчивому экспорту и денежным переводам, резкому сокращению импорта и улучшение доступности данных о реинвестированных доходах иностранных инвесторов. Потребности во внешнем финансировании вырастут в 2021-2022 годах с возвращением к дефициту текущего счета (достигнет 3,5% ВВП к 2022 году), считают в Fitch.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины ожидает, что Миссия Международного валютного фонда прибудет в Киев в ближайшее время. Второй транш ожидается до конца года.

Напомним, 9 июня совет директоров МВФ утвердил новую программу сотрудничества с Украиной в размере 5 млрд долларов на 18 месяцев. Украина уже получила первый транш по программе на 2,1 млрд долларов.