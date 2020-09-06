Агентство Fitch назвало терміни отримання Україною траншів МВФ

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує отримання Україною траншу від Міжнародного валютного фонду на 0,7 млрд доларів за програмою Stand-By до кінця року. Ще один транш на 1,2 млрд доларів очікується у 2021 році.

Про це йдеться в повідомленні агентства.

Fitch вважає, що продовження взаємодії з МВФ є ключовим для України для збереження доступу до зовнішнього фінансування. Однак ризики реалізації програми SBA МВФ значні, враховуючи погану репутацію України в попередніх програмах та потенційні судові рішення та законодавчі ініціативи, які призводять до скасування реформ.

На думку аналітиків Fitch, несподівані та часті зміни в уряді на початку року, особливо ті, які пов'язані з ключовими економічними постами, такими як міністр фінансів, і політичний тиск на НБУ, який призвів до відставки глави центробанку в липні, створюють політичну невизначеність.

"Крім підриву насилу заробленої довіри до політики, зниження незалежності центрального банку може призвести до зворотного руху в макроекономічної стабільності та стабільності фінансового сектора, обмежити доступ до зовнішнього фінансування та підвищити вразливість України до потрясінь", - йдеться в повідомленні агентства.

За оцінками Fitch, Україна задовольнила майже 68% своїх потреб у бюджетному фінансуванні на 2020 рік в розмірі 23,5 млрд доларів. Доступна внутрішня ліквідність і державні кошти дозволяють задовольнити залишаються потреби у фінансуванні, що, в свою чергу, залежить від темпів виконання видатків.

Потреби України в зовнішньому фінансуванні знизилися у порівнянні з попередніми роками (35% міжнародних резервів), незважаючи на великі виплати за боргом, що відображає більш високі міжнародні резерви і прогнозований профіцит рахунку поточних операцій (2,5% ВВП) в 2020 році завдяки досить стійкому експорту та грошовим переказам, різкого скорочення імпорту і поліпшення доступності даних про реінвестовані доходи іноземних інвесторів Потреби у зовнішньому фінансуванні зростуть у 2021-2022 роках з поверненням до дефіциту поточного рахунку (досягне 3,5% ВВП у 2022 році), вважають в Fitch.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України очікує, що Місія Міжнародного валютного фонду прибуде до Києва найближчим часом. Другий транш очікується до кінця року.

Нагадаємо, 9 червня рада директорів МВФ затвердила нову програму співпраці з Україною в розмірі 5 млрд доларів на 18 місяців. Україна вже отримала перший транш за програмою на 2,1 млрд доларів.