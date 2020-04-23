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Агентство Fitch дало прогноз щодо курсу гривні до долара

Новини » Фінансова криза 2020     23.04.2020 - 11:26
Агентство Fitch дало прогноз щодо курсу гривні до долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Гривня знеціниться щодо долара на чверть

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує різке зниження курсу гривні до долара у 2020 році на рівні 25% рік до року. Про це йдеться в повідомленні агентства.

Як наголошується в повідомленні агентства, після зміцнення на 14% по відношенню до долара у 2019 році, гривня різко знецінилася в середині березня, відображаючи підвищене неприйняття ризику і пов'язаний з панікою попит на іноземну валюту.

При цьому НБУ дозволив обмінному курсу скоректуватися, але втрутився, щоб згладити різкі коливання: чисті продажі в березні склали 2,2 млрд доларів. Тим не менш, НБУ повернувся до позиції чистого покупця валюти протягом останніх трьох тижнів, нагадали в Fitch.

Нагадаємо, згідно з консенсус-прогнозом "Україна у 2020-2021 роках: наслідки пандемії", середній курс у 2020 році складе 28,85 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар. Згідно макропрогнозом Кабміну, середній курс у 2020 році становитиме 30 гривень за долар, в кінці року - 29,5 гривень за долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом березня 2020 року витратив на підтримку курсу національної валюти майже 2,2 млрд доларів. Однак у квітні НБУ купив в резерви близько 0,5 млрд доларів.

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Теми: Курс долара
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