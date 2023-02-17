Агентство Bloomberg розрахувало втрати економіки Росії до 2026 року

Росія уникла економічного краху після початку війни президента Володимира Путіна з Україною. Однак це лише перший акт повільно тліючої кризи, яка розігруватиметься найближчими роками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними Bloomberg Economics, економіка, яку Путін колись хотів зробити однією з п'яти найбільших у світі, може втратити 190 млрд доларів валового внутрішнього продукту до 2026 року порівняно з довоєнною траєкторією, що приблизно еквівалентно всьому річному ВВП таких країн, як Угорщина чи Кувейт.

Ефект санкцій пролонговано. І процес санкцій не завершено. Вводяться все нові й нові", - сказав Олег В'югін, колишній високопосадовець центрального банку та Міністерства фінансів.

За оцінками Bloomberg Economics, хоча російська економіка і уникне краху, вона залишиться в напрузі і до 2026 року втратить 8% порівняно з тим, що було б, якби Путін не наказав напад на Україну в лютому 2022 року.

"Зниження імпорту технологій знижує потенціал зростання економіки у довгостроковій перспективі, а не призводить до одноразового спаду, який матеріалізується протягом одного року", - сказала Наталія Лаврова, головний економіст Фінансової групи БКС.

Аналіз, проведений Bloomberg Economics, виявив кілька ключів до економічного виживання Росії після введення безпрецедентних санкцій, які включали конфіскацію активів, спрямованих проти осіб, близьких до Путіна, та блокування міжнародних резервів на суму близько 300 млрд доларів.

Потреба США та їхніх союзників у збереженні доступу до енергії змусила їх знайти компроміс, врівноважуючи каральні заходи своїми власними інтересами. Росія справді видобувала більше нафти, а високі ціни на сировину означали, що вона заробляла достатньо, щоб підтримувати свій дохід, використовуючи попит з боку таких країн, як Китай та Індія.

Країни, частку яких припадає понад 30% світового ВВП, підтримували торговельні зв'язки та утримувалися від засудження вторгнення, що дозволило Росії відновити ланцюжки постачань і боротися з економічної ізоляцією.

За даними Bloomberg Economics, не менш важливими для стримування збитків були екстрені заходи, які запобігли фінансовому краху. Поряд із контролем за капіталом різке підвищення відсоткових ставок, яке відтоді скасовано, запобігло фінансовій кризі. Однак це дорого обійшлося, знизивши роздрібне кредитування та завдавши шкоди споживанню.

Але навіть незважаючи на те, що до кінця 2022 року економіка Росія зафіксувала третій квартал поспіль скорочення, її спад за 2022 рік був лише частиною майже 10% обвалу, який прогнозувався через місяць після вторгнення.

На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, зниження, ймовірно, посилилося минулого кварталу в річному обчисленні і може стати ще гіршим на початку цього року. Опитування Bloomberg показало, що це буде різке скорочення з моменту розпалу глобальної пандемії: ВВП впав на 4,6% у річному обчисленні в четвертому кварталі 2022 року.