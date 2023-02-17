Агентство Bloomberg рассчитало потери экономики России до 2026 года

Россия избежала экономического краха после начала войны президента Владимира Путина с Украиной. Однако это лишь первый акт медленно тлеющего кризиса, который будет разыгрываться в ближайшие годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным Bloomberg Economics, экономика, которую Путин когда-то хотел сделать одной из пяти крупнейших в мире, может потерять 190 млрд долларов валового внутреннего продукта к 2026 году по сравнению с довоенной траекторией, что примерно эквивалентно всему годовому ВВП таких стран, как Венгрия или Кувейт.

Эффект санкций пролонгирован. И процесс санкций не завершен. Вводятся все новые и новые", - сказал Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник центрального банка и Министерства финансов.

По оценкам Bloomberg Economics, хотя российская экономика и избежит краха, она останется в напряжении и к 2026 году потеряет 8% по сравнению с тем, что было бы, если бы Путин не отдал приказ о нападении на Украину в феврале 2022 года.

"Снижение импорта технологий снижает потенциал роста экономики в долгосрочной перспективе, а не приводит к единовременному спаду, который материализуется в течение одного года", - сказала Наталья Лаврова, главный экономист Финансовой группы БКС.

Анализ, проведенный Bloomberg Economics, выявил несколько ключей к экономическому выживанию России после введения беспрецедентных санкций, которые включали конфискацию активов, направленных против лиц, близких к Путину, и блокировку международных резервов на сумму около 300 млрд долларов.

Потребность США и их союзников в сохранении доступа к энергии заставила их найти компромисс, уравновешивая карательные меры своими собственными интересами. Россия на самом деле добывала больше нефти, а высокие цены на сырье означали, что она зарабатывала достаточно, чтобы поддерживать свой доход, используя спрос со стороны таких стран, как Китай и Индия.

Страны, на долю которых приходится более 30% мирового ВВП, поддерживали торговые связи и воздерживались от осуждения вторжения, что позволило России восстановить цепочки поставок и бороться с экономической изоляцией.

По данным Bloomberg Economics, не менее важными для сдерживания ущерба были экстренные меры, которые предотвратили финансовый крах. Наряду с контролем за капиталом резкое повышение процентных ставок, которое с тех пор отменено, предотвратило финансовый кризис. Однако это дорого обошлось, снизив розничное кредитование и нанеся ущерб потреблению.

Но даже несмотря на то, что к концу 2022 года экономика Россия зафиксировала третий квартал подряд сокращения, ее спад за 2022 год был лишь частью почти 10-процентного обвала, который прогнозировался через месяц после вторжения.

По мнению аналитиков, опрошенных Bloomberg, снижение, вероятно, усилилось в прошлом квартале в годовом исчислении и может стать еще хуже в начале этого года. Опрос Bloomberg показал, что это будет самое резкое сокращение с момента разгара глобальной пандемии: ВВП упал на 4,6% в годовом исчислении в четвертом квартале 2022 года.