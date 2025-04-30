Агентство Bloomberg дізналося деталі угоди України та США щодо надр

Україна готова підписати угоду зі Сполученими Штатами про співпрацю у сфері природних ресурсів. Цей крок може посилити підтримку Вашингтона для Києва за рахунок поглиблення економічного партнерства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Київ готовий до угоди зі США про природні ресурси України

За даними джерела агентства, текст угоди вже узгоджений і може бути підписаний 30 квітня. Перший віце-прем'єр України Юлія Свириденко прямує до Вашингтона для участі в підписанні.

Інформацію про те, що договір може бути підписаний сьогодні, повідомило і джерело РБК-Україна в уряді.

Інвестиції у видобуток та енергетику

Згідно з проектом документа, сторони мають намір створити спільний фонд для управління інвестиційними проектами України. США і Україна домовляться про створення умов для збільшення інвестицій у гірничодобувний сектор, енергетику і супутні технології в Україні.

У документі також зазначено, що Вашингтон визнає прагнення Києва уникнути конфлікту між цією угодою і планами України щодо вступу до Європейського Союзу. Ця умова раніше вважалася червоною лінією для української сторони.

Військова допомога не увійде до фонду

США погодилися з тим, що як внесок до фонду враховуватимуть тільки майбутню військову допомогу, яку надаватимуть Україні після підписання угоди.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив раніше, що Вашингтон відмовився від вимоги включити в угоду десятки мільярдів доларів, уже наданих від початку російського вторгнення.

Контекст переговорів і позиція Трампа

Очікуване підписання угоди відбувається на тлі дедалі більшого розчарування президента США Дональда Трампа з приводу затримок з укладенням угоди про припинення вогню у війні, яка триває вже четвертий рік. За повідомленнями Білого дому, Трамп "упевнений", що угоду щодо критично важливих мінералів з Україною буде підписано.

Згідно з текстом угоди, вона спрямована на зміцнення стратегічного партнерства між США та Україною з метою довгострокового відновлення і модернізації країни у відповідь на руйнування, викликані повномасштабним вторгненням Росії.

Неузгоджені деталі та фон переговорів

За словами джерела, дві технічні угоди, що регулюють роботу спільного фонду, поки що перебувають на стадії доопрацювання.

Меморандум про наміри щодо угоди було підписано раніше у квітні, після чого сторони продовжили роботу над технічними деталями. За умовами угоди, США отримають першочергове право на прибуток, що спрямовується в спеціальний інвестиційний фонд відновлення, який перебуватиме під контролем Вашингтона.

Раніше цього року перша спроба підписати угоду зірвалася після конфлікту між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом в Овальному кабінеті. Однак минулої суботи Зеленський провів особисту зустріч із Трампом у Ватикані перед похоронами папи Франциска.

Загострення ситуації на фронті

Тим часом Росія посилила атаки на лінії фронту і в українських містах. Москва дотримується жорсткої позиції в мирних переговорах, які курирує Вашингтон. Посланець Трампа Стів Віткофф намагався переконати Володимира Путіна погодитися на припинення вогню за поточними лініями фронту, однак Путін наполягає на повному контролі над чотирма регіонами України, які Москва вважає своїми, але не повністю окупувала.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт підтвердила, що Трамп відчуває зростаюче невдоволення складністю переговорів, але залишається "оптимістом" щодо досягнення мирної угоди.