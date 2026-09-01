В Агентстві оборонних закупівель призначили нового керівника

Романюков очолив ДОТ

Артем Романюков має багаторічний досвід роботи у системі Prozorro, а також раніше обіймав посаду заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

У Міністерстві оборони Романюков займався питаннями конкурентних закупівель та їх переведенням в електронний формат. За його участю також запускалися цифрові сервіси Резерв+ та Армія+, електронний рапорт та електронний військово-обліковий документ.

Які завдання стоять перед новим керівником

Серед основних напрямів роботи Романюкова – подальше переведення оборонних закупівель на тендерні процедури та цифровізація процесів. Ще одним завданням стане посилення антикорупційної роботи у сфері закупівель.

Пріоритетом Агентства залишається забезпечення армії необхідними ресурсами без перебоїв. Для цього планується приділяти увагу прозорості закупівельних процедур, ефективному використанню бюджетних коштів та зниженню пов'язаних з ними ризиків.

Рішення Наглядової ради

Рішення про призначення Романюкова тимчасово виконуючим обов'язки керівника ДОТ прийняла Наглядова рада Агентства оборонних закупівель.

На новій посаді він має продовжити роботу щодо вдосконалення закупівельних механізмів та їх переведення у більш прозорий та цифровий формат.