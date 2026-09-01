RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Агентстве оборонных закупок назначили нового руководителя

14:41 01.09.2026 Вт
2 мин
Кто такой новый руководитель и что он изменит в оборонных закупках?
aimg Анастасия Никончук
Фото: Артем Романюков (Facebook)

Артем Романюков временно возглавил Агентство оборонных закупок. Решение принял Наблюдательный совет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.

Романюков возглавил ДОТ

Артем Романюков имеет многолетний опыт работы в системе Prozorro, а также ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Министерстве обороны Романюков занимался вопросами конкурентных закупок и их переводом в электронный формат. При его участии также запускались цифровые сервисы Резерв+ и Армия+, электронный рапорт и электронный военно-учетный документ.

Какие задачи стоят перед новым руководителем

Среди основных направлений работы Романюкова – дальнейший перевод оборонных закупок на тендерные процедуры и цифровизация процессов. Еще одной задачей станет усиление антикоррупционной работы в сфере закупок.

Приоритетом для Агентства остается обеспечение армии необходимыми ресурсами без перебоев. Для этого планируется уделять внимание прозрачности закупочных процедур, эффективному использованию бюджетных средств и снижению связанных с ними рисков.

Решение Наблюдательного совета

Решение о назначении Романюкова временно исполняющим обязанности руководителя ДОТ принял Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

На новой должности он должен продолжить работу по совершенствованию закупочных механизмов и их переводу в более прозрачный и цифровой формат.

Напоминаем, что Минобороны выпустило обновленную версию приложения "Резерв+", которая с 1 сентября доступна пользователям iOS и Android. Из-за одновременного обновления сервиса у части пользователей могут возникать проблемы с авторизацией и работой отдельных функций.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине