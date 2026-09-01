В Агентстве оборонных закупок назначили нового руководителя

Артем Романюков временно возглавил Агентство оборонных закупок. Решение принял Наблюдательный совет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства обороны Украины.
Артем Романюков имеет многолетний опыт работы в системе Prozorro, а также ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В Министерстве обороны Романюков занимался вопросами конкурентных закупок и их переводом в электронный формат. При его участии также запускались цифровые сервисы Резерв+ и Армия+, электронный рапорт и электронный военно-учетный документ.
Среди основных направлений работы Романюкова – дальнейший перевод оборонных закупок на тендерные процедуры и цифровизация процессов. Еще одной задачей станет усиление антикоррупционной работы в сфере закупок.
Приоритетом для Агентства остается обеспечение армии необходимыми ресурсами без перебоев. Для этого планируется уделять внимание прозрачности закупочных процедур, эффективному использованию бюджетных средств и снижению связанных с ними рисков.
Решение о назначении Романюкова временно исполняющим обязанности руководителя ДОТ принял Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.
На новой должности он должен продолжить работу по совершенствованию закупочных механизмов и их переводу в более прозрачный и цифровой формат.
Напоминаем, что Минобороны выпустило обновленную версию приложения "Резерв+", которая с 1 сентября доступна пользователям iOS и Android. Из-за одновременного обновления сервиса у части пользователей могут возникать проблемы с авторизацией и работой отдельных функций.