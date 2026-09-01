В Агентстве оборонных закупок назначили нового руководителя

Романюков возглавил ДОТ

Артем Романюков имеет многолетний опыт работы в системе Prozorro, а также ранее занимал должность заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Министерстве обороны Романюков занимался вопросами конкурентных закупок и их переводом в электронный формат. При его участии также запускались цифровые сервисы Резерв+ и Армия+, электронный рапорт и электронный военно-учетный документ.

Какие задачи стоят перед новым руководителем

Среди основных направлений работы Романюкова – дальнейший перевод оборонных закупок на тендерные процедуры и цифровизация процессов. Еще одной задачей станет усиление антикоррупционной работы в сфере закупок.

Приоритетом для Агентства остается обеспечение армии необходимыми ресурсами без перебоев. Для этого планируется уделять внимание прозрачности закупочных процедур, эффективному использованию бюджетных средств и снижению связанных с ними рисков.

Решение Наблюдательного совета

Решение о назначении Романюкова временно исполняющим обязанности руководителя ДОТ принял Наблюдательный совет Агентства оборонных закупок.

На новой должности он должен продолжить работу по совершенствованию закупочных механизмов и их переводу в более прозрачный и цифровой формат.