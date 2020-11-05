В агентстве по кибербезопасности США не зафиксировали вмешательства в выборы

Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США пока не зафиксировало доказательств иностранного вмешательства в выборы в 2020. Однако агентство продолжает следить за этим.
Об этом сообщается на сайте организации.
В настоящее время в агентстве пристально следят за любыми попытками иностранных субъектов любым образом повлиять на текущий подсчет голосов и окончательные результаты выборов в США.
"После того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-нибудь иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования", - заявил директор агентства Кристофер Кребс.
Напомним, по меньшей мере в трех штатах Дональд Трамп потребовал остановить подсчет голосов. Аналогичные иски были направлены в суды Джорджии, Мичигана и Пенсильвании. Трамп также намерен добиться пересмотра итогов выборов в Висконсине, где победу с преимуществом в 0,7% голосов одержал Джо Байден.
В Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии официальный подсчет голосов еще не завершен, однако сейчас там лидирует действующий президент США. Решающую роль сейчас играет штат Невада, где предварительно лидирует Байден.