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Невада может стать ключевым штатом для победы Байдена

США, Четверг 05 ноября 2020 02:10
Невада может стать ключевым штатом для победы Байдена
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада для избрания президентом. Он уже выиграл также в ключевом штате Мичиган.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его данным, всего у этого кандидата - 264 голосов выборщиков.

Канал отмечает, что Невада, где лидирует Байден, дает шесть голосов выборщиков, которые нужны политику для победы на выборах. Если он их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.

Согласно данным канала, действующий президент США Дональд Трамп пока набрал 214 голосов.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в колеблющихся штатах, где разница в рейтингах оппонентов минимальна.

По данным телеканала CNN, у Байдена пока 253 голос выборщиков, а у Трампа - 213.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден ранее заявил, что победил в количестве штатов, достаточном для того, чтобы набрать 270 голосов выборщиков. Это будет означать его победу на выборах в США.

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне.

В материале РБК-Украина "Капитан Америки. Кто выиграет на выборах президента США" вы можете прочитать о сложностях нынешних американских выборов.

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