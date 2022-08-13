Агентства S&P и Fitch понизили рейтинг Украины в иностранной валюте

S&P понизило рейтинг Украины в иностранной валюте до SD/SD с CC/C.

"Учитывая объявленные условия реструктуризации и в соответствии с нашими критериями, мы рассматриваем сделку как проблемную и равнозначную дефолту", — говорится в сообщении рейтингового агентства.

Fitch понизило долгосрочный рейтинг страны в иностранной валюте с C до RD, поскольку считает отсрочку выплаты долга завершением обмена проблемного долга.

В S&P также заявили, что макроэкономический и фискальный стресс, вызванный вторжением России в Украину, может ослабить способность правительства Украины оставаться в курсе своих долговых обязательств в национальной валюте, и понизило рейтинг страны в национальной валюте до CCC+/C с B-/B.