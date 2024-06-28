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Агентства ООН таємно перевірять роботу Пенсійного фонду України

Фото: Пенсійний фонд будують перевірять агентства ООН (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні запускають проект "таємний покупець" у відділеннях Пенсійного фонду по країні. Він дозволить виявити системні недоліки в обслуговуванні громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Реалізовувати проект будуть Агентство ООН у справах біженців, Управління верховного комісара ООН у справах біженців та ін..

Щоб забезпечити комплексний збір даних, моніторинг охопить 84 сервісних центри у 20 областях країни та у Києві. Також буде проведено опитування отримувачів послуг ПФУ. Зокрема, планується проанкетувати до 300 осіб у 20 регіонах щодо різних аспектів роботи фонду.

Окрім призначення пенсій та надання субсидій, опитування стосуватиметься процедури підтвердження особи, використання онлайн-сервісів, доступу до державних соціальних виплат та ін.

Усі отримані висновки будуть консолідовані й проаналізовані. Вони допоможуть оцінити рівень доступності послуг, "клієнтоорієнтованості" органів ПФУ та задоволеності отриманими адміністративними послугами та сформулювати практичні рекомендації для покращення роботи сервісних центрів.

Нагадаємо, Пенсійний фонд є найбільшою в Україні державною установою. У ньому працюють 21,6 тисячі співробітників.

Окрім пенсій ПФУ займається виплатами субсидій; допомоги по тимчасовій втраті працездатності; допомоги по вагітності і пологах; допомоги на поховання застрахованим особам в т. ч. потерпілим на виробництві; одноразових та щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві, членам їх сімей.

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