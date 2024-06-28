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Агентства ООН тайно проверят работу Пенсионного фонда Украины

Фото: Пенсионный фонд строят проверят агентства ООН (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине запускают проект "тайный покупатель" в отделениях Пенсионного фонда по стране. Он позволит выявить системные недостатки в обслуживании граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

Реализовывать проект будут Агентство ООН по делам беженцев, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и др.

Чтобы обеспечить комплексный сбор данных, мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20 областях страны и Киеве. Также будет проведен опрос получателей услуг ПФУ. В частности, планируется проанкетировать до 300 человек в 20 регионах по разным аспектам работы фонда.

Кроме назначения пенсий и предоставления субсидий, опрос будет касаться процедуры подтверждения личности, использования онлайн-сервисов, доступа к государственным социальным выплатам и т.д.

Все полученные выводы будут консолидированы и проанализированы. Они помогут оценить уровень доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами и сформулировать практические рекомендации по улучшению работы сервисных центров.

Напомним, Пенсионный фонд является крупнейшим в Украине государственным учреждением. В нем работают 21,6 тысячи сотрудников.

Помимо пенсий ПФУ занимается выплатами субсидий; пособия по временной потере трудоспособности; пособия по беременности и родам; пособия на погребение застрахованным лицам в т. ч. пострадавшим на производстве; единовременных и ежемесячных страховых выплат потерпевшим на производстве, членам их семей.

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