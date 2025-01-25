Агенція оборонних закупівель заявила про тиск на наглядову раду: що відомо

У четвер, 23 січня, наглядова рада АОЗ уклала угоду про продовження дії контракту з чинним директором Марією Безруковою. Відповідне рішення ухвалили одноголосно. А вчора міністр оборони заявив, що не буде продовжувати дію цього контракту. Замість Безрукової, як заявив Умєров, керувати АОЗ буде Арсен Жумаділов, який наразі є директором Державного оператора тилу. Разом з тим міністр анонсував відкликання державних представників з наглядової ради.

"АОЗ продовжує працювати під керівництвом Безрукової, адже повноваження подовжувати чи розривати контракт директора має виключно наглядова рада. І це відповідає як закону України, так і останній редакції статуту Агенції. Станом на сьогодні наглядова рада АОЗ є правочинною, навіть попри заяву міністра про відкликання двох представників держави, які проявили незалежну позицію", - заявили в АОЗ.

Водночас в АОЗ вважають "прямим проявом тиску на наглядову раду та спробою замінити незалежне корпоративне управління на ручний режим" анонс призначення нового керівника Агенції.

"І це безпрецедентне порушення всіх попередніх домовленостей між Міністерством оборони та громадянським суспільством і міжнародними партнерами, що зокрема фінансують виробництво української зброї в межах данської моделі", - додали в АОЗ.