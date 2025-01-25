Агентство оборонных закупок заявило о давлении на наблюдательный совет: что известно

В четверг, 23 января, наблюдательный совет АОЗ заключил соглашение о продлении действия контракта с действующим директором Марией Безруковой. Соответствующее решение было принято единогласно. А вчера министр обороны заявил, что не будет продлевать действие этого контракта. Вместо Безруковой, как заявил Умеров, руководить АОЗ будет Арсен Жумадилов, который сейчас является директором Государственного оператора тыла. Вместе с тем министр анонсировал отзыв государственных представителей из наблюдательного совета.

"АОЗ продолжает работать под руководством Безруковой, ведь полномочия продлевать или разрывать контракт директора имеет исключительно наблюдательный совет. И это соответствует как закону Украины, так и последней редакции устава Агентства. На сегодня наблюдательный совет АОЗ является правомочным, даже несмотря на заявление министра об отзыве двух представителей государства, которые проявили независимую позицию", - заявили в АОЗ.

В то же время в АОЗ считают "прямым проявлением давления на наблюдательный совет и попыткой заменить независимое корпоративное управление на ручной режим" анонс назначения нового руководителя Агентства.

"И это беспрецедентное нарушение всех предыдущих договоренностей между Министерством обороны и гражданским обществом и международными партнерами, которые в частности финансируют производство украинского оружия в рамках датской модели", - добавили в АОЗ.