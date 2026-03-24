Агенти Москви у Німеччині готували напад на постачальника дронів для ЗСУ, - ЗМІ

У Німеччині та Іспанії затримали двох людей, яких підозрюють у шпигунстві в інтересах Росії. За даними слідства, вони стежили за підприємцем, чия компанія постачає дрони та їхні компоненти для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Федеральна прокуратура Німеччини видала ордери на арешт двох підозрюваних.

Хто затриманий

Підозрювані - 43-річний уродженець Харкова Сергій Н. та 45-річна громадянка Румунії Алла С.

Аллу затримали в Німеччині, у землі Північний Рейн-Вестфалія. Сергія - в Іспанії, у містечку поблизу Аліканте, за запитом німецької сторони. Наразі порушено питання про його екстрадицію.

За версією слідства, Сергій із грудня 2025 року систематично збирав інформацію про компанію-виробника дронів і таємно знімав її об'єкти. Алла долучилась до стеження з березня - вона встановила домашню адресу підприємця, приходила туди і потайки фотографувала будинок.

Можливий план

Слідчі вважають, що зібрані дані готували ґрунт для "подальших дій проти цілі" - аж до фізичного нападу або вбивства.

Розслідування вели контррозвідка Федерального офісу захисту конституції та баварська земельна кримінальна поліція.

Що відомо про компанію

Журналісти Spiegel встановили ім'я підприємця та назву його компанії, однак не розкривають їх. За словами самого бізнесмена, він давно усвідомлював ризики своєї діяльності і вже вживав заходів безпеки.

Компанія раніше постачала в Україну дрони-камікадзе, а зараз зосередилась переважно на компонентах до безпілотників.

Обом підозрюваним висунуто звинувачення у шпигунстві. 25 березня вони мають постати перед судом - для визначення подальших заходів.