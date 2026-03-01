ua en ru
Нд, 01 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Фіаско розвідки Путіна: шведи зірвали таємну операцію РФ проти авіаносця Charles de Gaulle

Неділя 01 березня 2026 04:06
UA EN RU
Фіаско розвідки Путіна: шведи зірвали таємну операцію РФ проти авіаносця Charles de Gaulle
Автор: Оксана Гапончук

Зухвала операція розвідки РФ проти флагмана Charles de Gaulle закінчилася "іспанським соромом" для Балтійського флоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію REUTERS.

Шведське оборонне відомство розкрило деталі інциденту в порту Мальме, де російський дрон намагався шпигувати за авіаносцем Charles de Gaulle. Завдяки пильності шведських моряків, таємна місія Балтійського флоту РФ була ліквідована в зародку.

Розслідування показало, що операція готувалася ретельно: апарат радіорозвідки був запущений безпосередньо з борту російського розвідувального корабля «Жигульовськ» (проєкт 503Р). Російське судно маневрувало в Балтиці, намагаючись підібратися на дистанцію запуску БПЛА до французького флагмана.

Проте за кожним кроком російського розвідника вже стежив шведський патрульний катер HSwMS Rapp. Шведський екіпаж не просто помітив «непроханого гостя», а й задокументував момент вильоту дрона-шпигуна, позбавивши Москву можливості заперечувати свою причетність.

Миттєва нейтралізація

Як тільки дрон наблизився до Charles de Gaulle, шведські сили застосували сучасні засоби протидії. Хоча військові не розголошують, чи був апарат збитий, чи «посаджений» засобами РЕБ, віцеадмірал Ева Скоог Хаслум офіційно підтвердила: шпигунське обладнання було повністю нейтралізоване.

"Ми продемонстрували високу готовність до відбиття гібридних загроз. Російська операція потерпіла невдачу завдяки пильності наших моряків», — заявила віцеадмірал.

Тріумф шведської модернізації

Головним "героєм" перехоплення стали шведські катери класу Tapper. Пройшовши глибоку модернізацію у 2020 році, вони отримали оновлене обладнання, яке дозволяє виявляти навіть малорозмірні дрони-розвідники, що намагаються діяти в режимі радіомовчання.

Наслідки для Кремля:

  • Втрата конфіденційності: Технічні дані російського дрона-шпигуна тепер вивчаються фахівцями НАТО.

  • Репутаційний удар: Росія вкотре продемонструвала агресивні наміри в територіальних водах ЄС, що змусило країни Балтії ще більше посилити берегову охорону.

  • Безпека флагмана: Авіаносець Charles de Gaulle продовжує виконання завдань, перебуваючи під надійною парасолькою союзників.

Цей інцидент став черговим доказом того, що Балтійське море остаточно перетворилося на «озеро НАТО», де будь-яка спроба російського шпигунства приречена на швидке та професійне припинення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
Новини
Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
Війна на знищення режиму? Чому США та Ізраїль почали масовану атаку на Іран
Аналітика
П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна П’ятий рік на валізах. Чи досі раді бачити українських біженців в Європі й чого чекати далі