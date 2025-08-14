Агенти "Атеш" розвідали головну базу Чорноморського флоту РФ: що вдалось виявити

Агенти руху "Атеш" розвідали стратегічний об'єкт Чорноморського флоту РФ у Новоросійську, який після виведення кораблів із тимчасово окупованого Криму став ключовим логістичним центром, який відіграє важливу роль у забезпеченні війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Атеш".
"Під час останньої операції нами зафіксовано різні типи військових кораблів – від протичовнових до патрульних та ракетних. Вони входять до складу бригади охорони водного району та 41-ї бригади ракетних катерів", - повідомили у "Атеш".
Зазначається, що у порту також були помічені тральщики, судна забезпечення та інженерної підтримки, а в бухті – танкер, ймовірно, задіяний в обслуговуванні субмарин 4-ї окремої підводної бригади.
"Додатково нами вивчено структуру штабу бази, де зосереджено командування, логістику та контроль за морською піхотою, що відповідає за протидиверсійний захист", - додали представники руху.
Окрім того, на базі в Новоросійську розміщені штаби, проходять ротації офіцерів, обслуговуються підводні човни типу "Варшав'янка", а інженерні та логістичні підрозділи забезпечують оперативну готовність корабельних груп.
Рух техніки, завантаженість причалів та активність персоналу підтверджують, що об'єкт продовжує залишатися центром морського управління Чорноморського флоту РФ.
Новоросійськ – один із ключових портів Росії на Чорному морі, розташований у Краснодарському краї.
Це найбільший за обсягами вантажообігу морський порт Російської Федерації та один з найбільших у Європі. Через нього проходить значна частина експорту російської нафти, зерна, металопродукції та інших сировинних товарів.
Останніми роками Новоросійськ набув і військово-політичного значення. Через нього здійснюється логістика для Чорноморського флоту РФ, а також транспортування військової техніки та озброєння, зокрема в умовах війни проти України.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня в Новоросійську пролунали вибухи через атаку дронів. Місцеві ЗМІ писали про комбіновану атаку по портовій інфраструктурі. Зазначалось, що російські військові знищували безекіпажні катери та безпілотники.